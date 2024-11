Fahrenbach. (kö) Wenn im Odenwald etwas mehr als zweimal stattfindet, dann ist es gemeinhin schon eine Tradition. So gesehen war auch die Amtseinführung von Fahrenbachs Bürgermeister Jens Wittmann eine solche – drei Amtszeiten hat der Rathauschef schon hinter sich. Der Start in die vierte wurde nun am Samstag mit Unterstützung des Musikvereins (Leitung Matthias Brand), der "vereinten

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote