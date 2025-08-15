"Marienhof"-Kultsong "Es wird viel passier’n" kehrt zurück (plus Song)
Der Fahrenbacher Musiker Pitt Henrich veröffentlicht am 15. August 2025 seinen Hit "Es wird viel passier’n" neu – modern produziert, aber mit dem Charme von damals.
Fahrenbach. (vs) Auf seiner Geburtstagsparty in Fahrenbach Anfang der 90er-Jahre vom Buchener Volker Schwender als hervorragender Sänger und Gitarrist entdeckt und in die deutsche Musikszene gemanagt, begann für den Fahrenbacher Pitt Henrich eine fantastische, erfolgreiche Karriere in der deutschen Musikszene.
1995 veröffentlichte Pitt Henrich unter dem Künstlernamen "S.O.S." sein
