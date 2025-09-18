ZDF-Kindernachrichten "logo!" sendeten live vom Lernhaus Ahorn
Die Sendung "logo!" machte im Rahmen ihrer Deutschlandtour Halt in Eubigheim. Selina Fischer, Timo Friedrich und Tian Jira von der Nachrichten-AG standen live vor der Kamera.
Von Elisabeth Englert
Ahorn. Der erste Schultag nach den Sommerferien ist seit jeher spannend. Welche Lehrkräfte werden mich unterrichten? Wie ist mein Stundenplan? Kommen neue Mitschüler in meine Klasse? Am Lernhaus Ahorn im Ortsteil Eubigheim steigerte sich diese Spannung noch zusätzlich, als die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" am Montag auf ihrer Tour durch alle 16
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+