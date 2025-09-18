Von Elisabeth Englert

Ahorn. Der erste Schultag nach den Sommerferien ist seit jeher spannend. Welche Lehrkräfte werden mich unterrichten? Wie ist mein Stundenplan? Kommen neue Mitschüler in meine Klasse? Am Lernhaus Ahorn im Ortsteil Eubigheim steigerte sich diese Spannung noch zusätzlich, als die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" am Montag auf ihrer Tour durch alle 16