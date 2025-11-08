Neckar-Odenwald-Kreis. (cao/pm) Der Neckar-Odenwald-Kreis hat ein Wohnungsdefizit, warnt der Bundesverband "Deutscher Baustoff-Fachhandel" (BDB) in einer Pressemitteilung. Laut einer Analyse des Pestel-Instituts, die der BDB in Auftrag gegeben hat, fehlten rund 1000 Wohnungen.

Zudem stünden im Landkreis 2600 Wohnungen bereits seit einem Jahr oder länger leer – und würden