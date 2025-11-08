Samstag, 08. November 2025

zurück
Plus Es wird zu wenig gebaut

Im Neckar-Odenwald-Kreis fehlen 1000 Wohnungen

Wohnungsmarkt-Untersuchung des Pestel-Instituts. Hoffnung machen 228 Baugenehmigungen allein im ersten Halbjahr 2025.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Es wird gebaut in der Region – hier ein Wohnhausneubau in Buchen-Hettingen – aber zu wenig: Laut einer Untersuchung des Pestel-Instituts würden im Landkreis 1000 Wohnungen fehlen. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao/pm) Der Neckar-Odenwald-Kreis hat ein Wohnungsdefizit, warnt der Bundesverband "Deutscher Baustoff-Fachhandel" (BDB) in einer Pressemitteilung. Laut einer Analyse des Pestel-Instituts, die der BDB in Auftrag gegeben hat, fehlten rund 1000 Wohnungen.

Zudem stünden im Landkreis 2600 Wohnungen bereits seit einem Jahr oder länger leer – und würden

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.