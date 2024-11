Buchen. (tra) Eveline Goodman-Thau ist gleich in mehrfacher Hinsicht Zeitzeugin: Als Kind überlebte sie in einem Versteck in Holland die Shoa und wanderte später nach Israel aus, was sie zur Zeitzeugin mehrerer Konflikte sowie natürlich auch des aktuellen Israel-Gaza-Kriegs macht.

Die 1934 in Wien geborene Rabbinerin und Professorin für jüdische Religions- und Geistesgeschichte, die in