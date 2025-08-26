Dienstag, 26. August 2025

Was hat dieses Schild auf dem Biohof-Feld zu bedeuten?

Doppelte Premiere in Muckental: Minister Hauk stellte das erste Schild zum ökologischen Landbau beim Biobetrieb Schiffmann auf.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 7 Sekunden
Bevölkerung und Landwirte ein Stück weit zusammenbringen sollen die neuen Feldrandschilder. Das landesweit erste wurde am vergangenen Freitag unter anderem von Minister Peter Hauk (4. v. r.) und Landrat Dr. Achim Brötel (3. v. l.) aufgestellt. Foto: Uwe Köbler

Von Uwe Köbler

Elztal. Der Besuch eines Ministers ist ja schon was nicht Alltägliches. Wenn der Minister dann aber noch wegen einer landesweiten Premiere in einen kleinen Ort wie Muckental kommt, ist das sicher was Außergewöhnliches.

Zur Aufklärung: Am Freitag zur Mittagszeit war der Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk,

