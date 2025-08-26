Was hat dieses Schild auf dem Biohof-Feld zu bedeuten?
Doppelte Premiere in Muckental: Minister Hauk stellte das erste Schild zum ökologischen Landbau beim Biobetrieb Schiffmann auf.
Von Uwe Köbler
Elztal. Der Besuch eines Ministers ist ja schon was nicht Alltägliches. Wenn der Minister dann aber noch wegen einer landesweiten Premiere in einen kleinen Ort wie Muckental kommt, ist das sicher was Außergewöhnliches.
Zur Aufklärung: Am Freitag zur Mittagszeit war der Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk,
