Aufenthalt auf Schulhöfen in Walldürn ab 18 Uhr verboten
Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Polizeiverordnung zu. Aber es gab eine kontroverse Diskussion über entsprechende Regelung für Parkplätze.
Von Ralf Scherer
Walldürn. Es war ein Schlagabtausch, wie man ihn in einer öffentlichen Sitzung des Walldürner Gemeinderats nur selten erlebt: Fabian Berger, Vorsitzender der CDU-Fraktion, mahnte vehement Nachbesserungen in der Beschlussvorlage der Verwaltung bis zur nächsten Sitzung an. Bürgermeister Meikel Dörr sah sich daraufhin veranlasst, die Verantwortlichkeiten