Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Einbrüche und Vandalismus

Aufenthalt auf Schulhöfen in Walldürn ab 18 Uhr verboten

Der Gemeinderat stimmt der Änderung der Polizeiverordnung zu. Aber es gab eine kontroverse Diskussion über entsprechende Regelung für Parkplätze.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 45 Sekunden
Um Vandalismus vorzubeugen, ist der Aufenthalt im Pausenhof des Auerberg-Schulzentrums zukünftig zwischen 21 und 6 Uhr untersagt. Kontrolliert werden soll dieses Verbot unter anderem mittels Videoüberwachung. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Walldürn. Es war ein Schlagabtausch, wie man ihn in einer öffentlichen Sitzung des Walldürner Gemeinderats nur selten erlebt: Fabian Berger, Vorsitzender der CDU-Fraktion, mahnte vehement Nachbesserungen in der Beschlussvorlage der Verwaltung bis zur nächsten Sitzung an. Bürgermeister Meikel Dörr sah sich daraufhin veranlasst, die Verantwortlichkeiten

