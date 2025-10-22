Von Ralf Scherer

Walldürn. Es war ein Schlagabtausch, wie man ihn in einer öffentlichen Sitzung des Walldürner Gemeinderats nur selten erlebt: Fabian Berger, Vorsitzender der CDU-Fraktion, mahnte vehement Nachbesserungen in der Beschlussvorlage der Verwaltung bis zur nächsten Sitzung an. Bürgermeister Meikel Dörr sah sich daraufhin veranlasst, die Verantwortlichkeiten