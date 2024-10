Von Daniela Käflein

Rosenberg. Die Firma Magna wird es in Zukunft in Rosenberg nicht mehr geben. Das ist nach RNZ-Informationen die Erkenntnis aus der Betriebsversammlung, die am gestrigen Montag in Rosenberg stattfand. Wie viele Mitarbeiter durch diese Veränderung ihre Stelle verlieren, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Aktuell arbeiten dort noch etwa 350