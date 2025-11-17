So haben "Café del Mundo" ihr Mega-Konzert in der SAP-Arena erlebt
Jan Pascal und Alexander Kilian begeisterten mit ihren beiden Gitarren am Samstag 4000 Zuhörer.
Von Andreas Hanel
Buchen/Mannheim. "Die Arena hat gekocht. Es war ein Hexenkessel." Jan Pascal und Alexander Kilian vom Buchener Gitarrenduo "Café del Mundo" haben am Samstagabend die SAP-Arena gerockt – und zeigten sich am Tag danach im Gespräch mit der RNZ hin und weg von der tollen Atmosphäre. Für die beiden Ausnahmekünstler war es "ein Meilenstein, auf den wir lange