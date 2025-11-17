Montag, 17. November 2025

zurück
Plus "Ein Meilenstein" in Mannheim

So haben "Café del Mundo" ihr Mega-Konzert in der SAP-Arena erlebt

Jan Pascal und Alexander Kilian begeisterten mit ihren beiden Gitarren am Samstag 4000 Zuhörer.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 54 Sekunden
Ein Meilenstein für Jan Pascal (l.) und Alexander Kilian: Am Samstag sorgten sie in der SAP-Arena für einen unvergesslichen Abend. Foto: Andreas Budtke

Von Andreas Hanel

Buchen/Mannheim. "Die Arena hat gekocht. Es war ein Hexenkessel." Jan Pascal und Alexander Kilian vom Buchener Gitarrenduo "Café del Mundo" haben am Samstagabend die SAP-Arena gerockt – und zeigten sich am Tag danach im Gespräch mit der RNZ hin und weg von der tollen Atmosphäre. Für die beiden Ausnahmekünstler war es "ein Meilenstein, auf den wir lange

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.