Plus Eckenberg-Gymnasium Adelsheim

Ehemaliger Schulleiter Udo Kuhne im Alter von 83 Jahren gestorben

Für ihn hatte die Schulfamilie des Gymnasiums stets oberste Priorität. Er hatte bedeutende Neuerungen eingeführt.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Der ehemalige Schulleiter des EBG, Dr. Udo Kuhne, ist am 29. Oktober gestorben. Foto: privat

Adelsheim. (ahn) Er war 17 Jahre lang Schulleiter des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim (EBG). Dabei prägte er den Begriff Schulfamilie: Ein familiäres, harmonisches und zielgerichtetes Miteinander war ihm stets sehr wichtig – und dies lebte er auch vor. Am 29. Oktober ist Dr. Udo Kuhne im Alter von 83 Jahren gestorben.

Kuhne erblickte am 25. April 1942 das Licht der Welt und war von 1990

