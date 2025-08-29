Freitag, 29. August 2025

Plus Eberbacher Kuckucksmarkt

Peter Reichert eröffnet mit zwei Schlägen

Der Bürgermeister begrüßte zur Eröffnung auch bundes-, landes- und kommunalpolitische Prominenz und freute sich auf das grandioseste Volksfest der Region.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 19:00 Uhr 18 Sekunden

Eberbach. (MD) Mit zwei kräftigen Hammerschlägen hat Bürgermeister Peter Reichert den 88. Eberbacher Kuckucksmarkt eröffnet. Der Fanfarenzug der Stadt Eberbach unter Leitung von Jana Benkwitz hatte zuvor im proppenvollen Festzelt auf das fünftägige Spektakel eingestimmt.

Ehrenbürger Horst Schlesinger bekam Sonderapplaus. Reichert begrüßte zur Eröffnung auch bundes-, landes- und

