Eberbach. (uf) Schon fast eine Dreiviertelstunde vor Beginn sicherten sich die ersten Kinder mit ihren Eltern einen Platz vor dem großen Tor in der Au. Während die städtischen Mitarbeiter die einzelnen Stationen aufbauten, warteten die Kinder voller Vorfreude und Spannung darauf, dass sich die Tore öffneten. Und um die besten Preise des traditionellen Kindernachmittags zu ergattern, nahmen sie

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote