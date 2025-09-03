Mittwoch, 03. September 2025

Plus Eberbacher Kuckucksmarkt

Bei der Fleckviehschau werden 40 Tiere ins Rennen geschickt

Der Organisator Siegfried Heß zeigt sich zufrieden: Es gab deutlich mehr Interesse als im Vorjahr.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Wertungsrichter Michael Schmidt schaut genau hin. Foto: md

Eberbach. (MD) Diesmal war das Zuschauerinteresse deutlich größer als im Vorjahr: Die Fleckvieh-Rinderschau zog am Kuckucksmarkt-Dienstag bei mildem Spätsommerwetter zahlreiche Interessierte an. Dabei waren 40 Tiere und damit einige mehr als im vergangenen Jahr.

Die Beschicker waren diesmal die Betriebe Arnold Heck aus Wagenschwend, Michael Henrich aus Oberdielbach, Markus Lenz aus

