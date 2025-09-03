Eberbach. (MD) Diesmal war das Zuschauerinteresse deutlich größer als im Vorjahr: Die Fleckvieh-Rinderschau zog am Kuckucksmarkt-Dienstag bei mildem Spätsommerwetter zahlreiche Interessierte an. Dabei waren 40 Tiere und damit einige mehr als im vergangenen Jahr.

Die Beschicker waren diesmal die Betriebe Arnold Heck aus Wagenschwend, Michael Henrich aus Oberdielbach, Markus Lenz aus