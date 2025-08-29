Eberbach. (momo) Zum ersten Mal vertraglich festgehalten wurde ein Ausschank-Stopp auf dem Kuckucksmarkt. Letzte Getränkebestellungen sind nun nur noch bis zu einer halben Stunde vor Marktschluss, also um 1.30 Uhr, möglich. Am Dienstag, wenn der Markt um 1 Uhr komplett endet, darf ab 0.30 Uhr nichts mehr ausgeschenkt werden.

"Wir erhoffen uns dadurch eine gewisse Entzerrung des Stroms