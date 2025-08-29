Freitag, 29. August 2025

zurück
Plus Eberbacher Kuckucksmarkt

Ausschankstopp vorverlegt

Letzte Bestellung um 1.30 Uhr.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 32 Sekunden
Der Pin zum 88. Eberbacher Kuckucksmarkt: 35 Jahre Frischling. Foto: Peter Bayer

Eberbach. (momo) Zum ersten Mal vertraglich festgehalten wurde ein Ausschank-Stopp auf dem Kuckucksmarkt. Letzte Getränkebestellungen sind nun nur noch bis zu einer halben Stunde vor Marktschluss, also um 1.30 Uhr, möglich. Am Dienstag, wenn der Markt um 1 Uhr komplett endet, darf ab 0.30 Uhr nichts mehr ausgeschenkt werden.

"Wir erhoffen uns dadurch eine gewisse Entzerrung des Stroms

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.