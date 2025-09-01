Montag, 01. September 2025

Plus Eberbacher Kuckucksmarkt

"Air Power" und "Night Style" - Richtig fies und nix für schwache Nerven

Auch ohne Riesenrad gab's Riesen-Fahrspaß: Auch in diesem Jahr lockten viele Fahrgeschäften. Redakteur David Neuweiler hat sie getestet.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Im „Air Power“ von Tom Heine aus Bremen können Adrenalin-Junkies den Kuckucksmarkt aus 21 Metern Höhe bestaunen. Foto: David Neuweiler

Eberbach. Er gehört in Eberbach ebenso zu einem gelungenen Sommer wie Sonnenschein und warme Abende: die Rede ist natürlich vom Kuckucksmarkt. Neben gutem Essen, kühlen Getränken und ausgelassener Stimmung machen vor allem die zahlreichen Fahrgeschäfte den Reiz des Volksfests aus. Von Klassikern wie Autoscooter bis zu Kuckucksmarkt-Neulingen wie dem "Night Style" ist auch dieses Jahr für jeden

