Eberbach. Er gehört in Eberbach ebenso zu einem gelungenen Sommer wie Sonnenschein und warme Abende: die Rede ist natürlich vom Kuckucksmarkt. Neben gutem Essen, kühlen Getränken und ausgelassener Stimmung machen vor allem die zahlreichen Fahrgeschäfte den Reiz des Volksfests aus. Von Klassikern wie Autoscooter bis zu Kuckucksmarkt-Neulingen wie dem "Night Style" ist auch dieses Jahr für jeden

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote