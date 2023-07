Von Alissa de Robillard

Eberbach. "Überall wird gebaut", murmelt ein Busfahrer des Schienenersatzverkehrs vor sich hin. Pünktlich zu den Sommerferien wird die Eisenbahnbrücke in Hirschhorn erneuert. Dafür muss die Strecke zwischen Eberbach und Neckargemünd für den Zugverkehr komplett gesperrt werden. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der Pendler und Reisende von Eberbach nach Neckargemünd und wieder zurückbringt.

Was allerdings zu einer – etwas verfrühten – Empörung der Bevölkerung geführt hat, ist die Straßenerneuerung auf der B37, die zeitgleich stattfindet. Befürchtet wurden Staus, lange Warte- und Reisezeiten sowie volle Busse. Diese Befürchtungen haben sich – zumindest am ersten Tag des Schienenersatzverkehrs – nicht bewahrheitet. "Auf der letzten Fahrt von Eberbach nach Neckargemünd war ich sogar vier Minuten zu früh am Bahnhof", berichtet ein Busfahrer, der gegen 9.30 Uhr Richtung Eberbach fährt. Morgens zu den Stoßzeiten sei der Ersatzbus fast voll gewesen, um 9.30 Uhr fahren nicht mehr als ein Duzend Menschen in Richtung der Stauferstadt.

Die S-Bahn-Linien S1 und S2 aus Richtung Mannheim/ Heidelberg fahren bis voraussichtlich November nur bis Neckargemünd. Von dort ist der Schienenersatzverkehr über Neckarsteinach Schwimmbad und Bahnhof, Neckarhausen Bahnhof und Hirschhorn Jahnstraße/ Evangelische Kirche nach Eberbach eingerichtet. Gleiches gilt umgekehrt für Reisende die aus Osterburken und Mosbach kommen.

Die Busse halten an den beiden Endstationen jeweils am Bahnhofsplatz. Im 30 Minuten-Takt fahren sie am Neckar entlang – so ist es zumindest geplant. Da die Ferien gestern angefangen haben, ist nicht so viel Verkehr, sodass dieser Zeitplan wahrscheinlich – mit kleineren Abweichungen – eingehalten werden könne, meint ein Busfahrer. Sogar die Baustelle bei Hirschhorn hätte nur einen minimalen Stau ausgelöst. Die verlorene Zeit könne schnell wieder aufgeholt werden.

Dennoch ist Hirschhorn die kritischste Station, da der Bus von der B37 abfahren und eine Schleife über die Stadtmitte fahren muss. Die Ersatzhaltestelle ist nicht in der Nähe des Bahnhofs, sondern an der Jahnstraße am Neckar, nahe Rathaus. Hier sind die Reisenden noch verunsicherter, da die Busse nach Eberbach, wie auch nach Neckargemünd aus derselben Richtung kommen und erst mal in dieselbe Richtung fahren.

Lieber fragen statt genau lesen, scheint das Konzept der Reisenden zu sein, das sich bewährt. Da die Stimmung an den Ersatzhaltestellen und in den Bussen aber relativ entspannt ist, lässt sich der Busfahrer nicht aus der Ruhe bringen.

„Wo geht’s lang“, fragten viele Fahrgäste und waren sicher froh, dass erkennbare Mitarbeiter der Deutschen Bahn freundlich den Weg wiesen. Foto: Alissa de Robillard

An den beiden Endbahnhöfen Neckargemünd und Eberbach ist es auch zwischen den Stoßzeiten ein wenig hektischer als an den anderen Ersatzhaltestellen. Das liegt daran, dass die Reisenden nicht sicher sind, wo sie hin müssen. Nirgends sind Schilder oder Informationstafeln zu sehen, die den Weg zu den Bussen weisen. Das ist das einzige wirklich große Manko, das sich nach dem ersten Tag der Sperrung feststellen lässt.

In der Menge der Reisenden ist aber ein Mann mit leuchtender Weste zu entdecken, der mit Fragen überhäuft wird. Geduldig weist er jede einzelne Person in die richtige Richtung. "Heute morgen in der Früh war es ein bisschen chaotisch", sagt er. "Jetzt hat sich aber alles wieder ein bisschen beruhigt, da alle bei der Arbeit angekommen sind." In den nächsten Tagen werden jeweils in Neckargemünd und in Eberbach Menschen in leuchtenden Westen stehen um Reisendenden den Weg zum Schienenersatzverkehr zu zeigen, berichtet der Mann in orange. Wie es nach dieser Anfangsphase weiter geht, konnte er nicht sagen. Er würde aber für seine nächste Schicht ein paar Fahrpläne ausdrucken, um sie Menschen ohne Mobiltelefon geben zu können.

Die Fahrerinnen und Fahrer der regulären Linienbusse müssen sich ebenfalls den Fragen der Reisenden stellen. Mit "Fahren Sie nach Neckarsteinach?" kämpft sich eine Frau von Bus zu Bus. "An sich sind die Leute ganz freundlich und verständnisvoll", erzählt ein Busfahrer, der auf dem Bahnhofsplatz parkt. "Aber viele denken einfach selber nicht mit und lesen nicht, was auf und in den Anzeigen steht. Die fragen sich lieber durch". Das sei manchmal nervig und stressig, vor allem wenn man die Abfahrtszeiten einhalten müsse.

Reisende müssen sich darauf einstellen, dass die Fahrt zwischen Neckargemünd und Eberbach im Idealfall ungefähr 35 Minuten dauert. Vorausgesetzt, die S-Bahn kommt pünktlich an, der Ersatzbus fährt rechtzeitig ab und es entsteht kein großer Stau an den Baustellen. Wer von Mosbach nach Heidelberg will, oder umgekehrt, muss dennoch viel Geduld mitbringen und das Glück der "Verkehrsgötter" auf seiner Seite haben.