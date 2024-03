Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Seit Jahren erschüttern Berichte von sexualisierter Gewalt im kirchlichen Raum die Gesellschaft. Damit Kirchengemeinden mit ihren Gruppierungen und Diensten ein "sicherer Ort" für Gemeindemitglieder, "anvertraute Menschen" und Mitarbeiter sein können, hat die Deutsche Bischofskonferenz bereits 2010 eine "Rahmenordnung Prävention" in Kraft gesetzt. Eine 2019 überarbeitete Fassung wird seit Anfang 2020 in den Diözesen umgesetzt.

In der Seelsorgeeinheit (SE) Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein mit den Gemeinden Eberbach, Neckargerach und Waldbrunn wurde in den Jahren 2017/2018 erstmals ein "Institutionelles Schutzkonzept" erarbeitet. Die neue Rahmenordnung der Bischofskonferenz machte jetzt eine Überarbeitung und Aktualisierung dieses Konzepts erforderlich. Das 19 Seiten umfassende Resultat wurde in der vor Kurzem stattfindenden Sitzung vom Pfarrgemeinderat genehmigt.

Fast zwei Jahre lang hatte sich eine eigens dafür eingesetzte Arbeitsgruppe aus Gregor Kalla, Michaela Kappes und Domenic Hartmann dazu – gemeinsam mit Pfarrgemeinderat und Gemeindeteams – mit den spezifischen Gegebenheiten in der SE auseinandergesetzt. Seit 2019 ist Kalla, neben seiner Tätigkeit als Gemeindereferent der SE, Präventionsfachkraft der Dekanate Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim.

In dieser Funktion unterstützt er Kirchengemeinden, Kindergärten und alle kirchlichen Einrichtungen bei der Erstellung ihrer jeweiligen Schutzkonzepte, führt Kurse und Präventionsschulungen durch. Michaela Kappes aus Waldbrunn ist stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Domenic Hartmann ist ebenfalls Mitglied des Pfarrgemeinderats und Leiter der "Katholischen jungen Gemeinde" (KjG) Neckargerach. Beide engagieren sich ehrenamtlich in der Arbeitsgruppe Präventionsarbeit.

Worum geht es nun im neu erarbeiteten "Institutionellen Schutzkonzept", das jede Kirchengemeinde gemäß ihren jeweiligen Gegebenheiten vor Ort zu erstellen hat?

"In einer Risikoanalyse wurden zunächst alle Bereiche der gemeindlichen Arbeit beleuchtet", berichtet Gregor Kalla. Regelmäßige Veranstaltungen, die als riskant eingestuft werden, seien etwa Gruppenstunden der Ministrantenarbeit, Kinderkirche oder Büchereibetrieb.

In der Katechese seien es Erstkommunion- und Firmvorbereitung. Alle Verantwortlichen würden hier entsprechend den Richtlinien geschult. Um die Gestaltung von Nähe und Distanz in bestimmten Situationen oder die Angemessenheit von Körperkontakt geht es drin; um Umgangsregeln, Beachtung von Intimsphäre, die Zulässigkeit von Geschenken oder Disziplinierungsmaßnahmen. "Dabei geht es nicht um Verdächtigungen, bzw. dass die Katecheten was machen", erläutert Kalla. "Sondern sie müssen in die Lage versetzt werden, die Situation aufzufangen, etwa wenn Kinder Nähe suchen oder von erlittenem Missbrauch erzählen".

Als Beispiel nennt Domenic Hartmann etwa das alljährlich von der KjG durchgeführte Zeltlager. "Anders als früher üblich, schlafen die Leiter jetzt nicht mehr im Zelt der Kinder. Und es werden Duschpläne erstellt, sodass Kinder und Leiter nicht mehr gleichzeitig duschen. Oder wenn ein Kind Heimweh hat, dann wird darauf geachtet, dass der Leiter nie allein ist mit dem Kind, um es zu trösten, sondern dass immer zwei, drei Personen dabei sind."

Alle sonstigen in der Kirche Tätigen müssen zumindest einen "Verhaltenskodex" unterschreiben.

Auch Räumlichkeiten wurden unter die Lupe genommen: Sind sie von außen einsehbar? Sind sie schallgeschützt oder sehr abgelegen? "Denn da könnte ein Täter versuchen, etwas anzubahnen." Als Beispiel nennen Kalla und Kappes den Ministrantenraum über der Sakristei von St. Johannes Nepomuk oder den "Bastelkeller" im Pfarrheim.

Natürlich lasse sich das Risiko nicht hundertprozentig minimieren, meint Michaela Kappes. Doch sei man bemüht, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren und ihnen etwa mittels Plakaten Hilfsangebote zu nennen. Zu den erarbeiteten Präventionsmaßnahmen gehört weiterhin das Augenmerk auf die fachliche und persönliche Eignung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und deren entsprechende Schulung für einen "Grenzen achtenden Umgang".

In den von Kalla durchgeführten Schulungen werden unter anderem Begrifflichkeiten erklärt: Was ist eine "Grenzverletzung", was ein "Übergriff"? Die Täterstruktur wird beleuchtet: Wer sind die Täter? Wie sind ihre Strategien? Wie geht man damit um, wenn man mit einem Betroffenen spricht? Welche Handlungsschritte helfen dem Betroffenen? Ein Handlungsleitfaden "Was passiert, wenn was passiert" und Hinweise zum Umgang mit Beschwerden runden die Themenvielfalt des Schutzkonzepts ab.

Dass die zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen durchaus ihre Berechtigung haben, weiß Gregor Kalla nur zu gut. "Auch in unserer Seelsorgeeinheit hat es Vorfälle gegeben", berichtet der Präventionsfachmann.

Info: https://se-edith-stein.de/praevention