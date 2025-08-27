Mittwoch, 27. August 2025

Plus Eberbach

Wer kümmert sich um den Radweg zwischen Eberbach und Gaimühle?

Autos, die trotz Verbot durch den Wald fahren, sorgen für Schlaglöcher. Doch weder Stadt, noch Kreis, noch das Fürstenhaus Leiningen fühlen sich verantwortlich.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden
Ab dem Ende der Straße „Am Linkbrunnen“ in Eberbach beginnt der Wald-Radweg in Richtung Gaimühle und ist als solcher gekennzeichnet. Für Autos ist die Durchfahrt verboten. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Den schlechten Zustand des Radwegs zwischen Eberbach und Gaimühle beklagten in letzter Zeit zahlreiche Zweiradfahrer. Die Verbindung durch den Wald wird gerne von Radtouristen, aber auch von Schülern und Ortsteilbürgern, die per Velo zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, genutzt.

Leider bisweilen aber auch missbräuchlich von Autofahrern, die damit beispielsweise die

