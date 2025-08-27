Wer kümmert sich um den Radweg zwischen Eberbach und Gaimühle?
Autos, die trotz Verbot durch den Wald fahren, sorgen für Schlaglöcher. Doch weder Stadt, noch Kreis, noch das Fürstenhaus Leiningen fühlen sich verantwortlich.
Eberbach. (MD) Den schlechten Zustand des Radwegs zwischen Eberbach und Gaimühle beklagten in letzter Zeit zahlreiche Zweiradfahrer. Die Verbindung durch den Wald wird gerne von Radtouristen, aber auch von Schülern und Ortsteilbürgern, die per Velo zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, genutzt.
Leider bisweilen aber auch missbräuchlich von Autofahrern, die damit beispielsweise die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+