Eberbach. (MD) Den schlechten Zustand des Radwegs zwischen Eberbach und Gaimühle beklagten in letzter Zeit zahlreiche Zweiradfahrer. Die Verbindung durch den Wald wird gerne von Radtouristen, aber auch von Schülern und Ortsteilbürgern, die per Velo zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, genutzt.

Leider bisweilen aber auch missbräuchlich von Autofahrern, die damit beispielsweise die