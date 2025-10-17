Freitag, 17. Oktober 2025

Plus Eberbach

"Weihnachten im Schuhkarton" schenkt armen Kindern Freude

Die Aktion läuft wieder an. Barbara Krawczyk und ihre Töchter hoffen auf viele Päckchen.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
Sie hoffen wieder auf viele Päckchen für die Kinder: (v.l.) Barbara Krawczyk mit ihren Töchtern Mona (2.v.l.) und Nadja (r.) sowie Viktoria Deigner (2.v.r.) von der Theodor-Frey-Schule, die derzeit ein paar Schnuppertage in der Boutique macht. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "Einige aus Eberbach haben schon regelrecht darauf gewartet", sagt Barbara Krawczyk. Das Warten ist vorbei, jetzt sind sie wieder da: die rot-grünen Kartons für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Die ersten wurden bereits abgeholt, doch sind noch genug da, die darauf warten gefüllt zu werden. Bei der Spendenaktion bedacht werden wieder

