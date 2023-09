Eberbach. (stve) Zu einem Kochkurs unter dem Motto "Klimafreundliche Ernährung: fleischreduziert, vegetarisch, vegan?" lädt die Stadt Eberbach ein. Es entstehen lediglich Kosten für das Essen von 12 Euro pro Person. Gekocht wird mit Jonathan Schließler von Krösselbach-Events – jeweils donnerstags am 28. September und am 5. Oktober ab 18 Uhr – in der Schulküche der Gemeinschaftsschule Eberbach (Steigestraße 105).

In den Kursen wird jeweils ein saisonaler, regionaler und klimafreundlicher Gaumenschmaus mit Gerichten aus Äpfeln, Pflaumen, Kürbissen, Kartoffeln, Kräutern und vielem mehr gekocht. Dazu gibt es wertvolle Tipps vom Fachmann.

Anmeldungen nimmt die Abteilung Klimaschutz der Stadtverwaltung unter Telefon 06271/87209 oder unter klimaschutz@eberbach.de entgegen.