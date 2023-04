Von Uta Förster

Eberbach. Langsam reicht es mit dem Winter! Gut, dass dieser am Sonntag endlich offiziell verabschiedet wurde – jedenfalls hier in Eberbach mit dem traditionellen Sommertagszug. Ab 14 Uhr fanden sich dafür am Neuen Markt viele Kinder mit geschmückten Rollern und Fahrrädern und ihren Eltern ein. Bei herrlichem Sonnenschein war eine prickelnde Aufregung zu