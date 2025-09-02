Eberbach. (momo) Wie jedes Jahr endet auch der 88. Kuckucksmarkt heute Abend mit einem beeindruckenden Feuerwerk am Neckar. Für den traditionellen Abschluss wird einiger Aufwand betrieben.

Gegen 22 Uhr startet das Brillant-Höhenfeuerwerk in der Au. Innerhalb einer guten Viertelstunde werden dabei 25 Feuerwerkeinheiten in luftige Höhen geschossen und lassen Marktgelände und Neckar in