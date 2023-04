Eberbach. (by) Die Eberbacher hängen an ihrem "Frischling". Einstimmig wurde daher im Gemeinderat entschieden, die Fähre an Angela Mahmoud zu verkaufen. "Es könnte für beide Seiten eine win-win-Situation sein", sagt die Interessentin. Denn die Fähre könnte so den Eberbachern erhalten bleiben und als "Botschafter für Eberbach" auf dem Neckar unterwegs sein.

Angela Mahmoud organisiert seit 2014 die "Konzerte am Neckar". Ist, wie sie sagt, seit 2016 mit Eberbach verbunden und hat auch schon auf dem Schiff "Petra Kappes" Konzerte organisiert. Eine ähnliche Nutzung schwebt ihr auch für den "Frischling" vor, den sie kulturell nutzen will. Angedacht sind etwa "Wohnzimmerkonzerte", Lesungen oder auch Seniorentreffen. Am Kuckucksmarkt oder bei großen Veranstaltungen soll die Fähre in Eberbach zum Einsatz kommen.

Im Gemeinderat stieß die Idee am Donnerstagabend auf Zustimmung. Jens Müller (SPD) bat dabei um "größtmögliche Unterstützung durch die Stadtwerke. Michael Schulz (CDU) bezeichnete es als "Glücksfall", die Fähre sei auch Botschafter für Eberbach. "Wir wollen Eigeninitiative, hier haben wir sie", lobte Peter Wessely (Freie Wähler).

Bis es allerdings so weit ist, sind noch einige Hürden zu nehmen. Doch Mahmoud war schon sehr aktiv und versprach, am Ball zu bleiben, damit die Pläne demnächst Realität werden können.

Der Verkaufspreis wurde auf 8000 Euro festgelegt. Sollte Mahmoud in eigener Verantwortung den Fährverkehr während des Kuckucksmarktes organisieren , reduziert sich dieser auf 5000 Euro. Sollte sich zeigen, dass das Konzept nicht umsetzbar bzw. nicht zu finanzieren ist, wird der Verkauf rückabgewickelt.