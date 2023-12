Eberbach. (momo) "Natürlich ist Corona weiterhin präsent, aber es bereitet keine zusätzlichen Probleme", gibt Daniel Dietz, stellvertretender Pflegedienst-Leiter in der Eberbacher Klinik, Entwarnung für die Stauferstadt. Zwar bringe die kalte Jahreszeit wieder mehr Atemwegserkrankungen mit sich wie Husten, Schnupfen, Fieber – auch stecken sich häufiger Menschen mit dem Corona-Virus an. Panik müsse deshalb aber niemand haben, die Lage in den Kliniken des Verbundes Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) sei weit von einer Notlage entfernt.

Auch in den anderen GRN-Häusern in Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim sei keine Notlage in Sicht: "Stationäre Patienten haben häufiger Corona, liegen aber nicht deshalb in der Klinik", sagt Michaela Hellmann, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der GRN. "Das ist aktuell eher als Begleiterscheinung zu sehen."

Höherer Krankenstand auch beim Personal seien erwartbar für diese Jahreszeit. Es gebe aber keine Verpflichtung zum Tragen von Masken, die GRN setzen auf Freiwilligkeit. Zu diesem Zwecke liegen am Empfang der Eberbacher Klinik auch Masken bereit, welche Besuchern kostenfrei angeboten werden.