Eberbach. (alr/pm) Komiker, Entertainer und Fernseh-Urgestein Jürgen von der Lippe kommt am Mittwoch, 8. November, um 20 Uhr in die Stadthalle. Auf dem Programm steht eine inszenierte Lesung aus seinem Buch "Sex ist wie Mehl", das im vergangenen Jahr erschienen ist.

Der inzwischen 75-Jährige stellt sich die Fragen, was eine 5-Eurosängerin ist, warum Sex wie Mehl ist und wer sagt: "Geh deine Oma melken". Aus welcher Küche stammt heiliges Geschnetzeltes, was ist MannaHamham und was macht ein Mönch mit einem Saxofon? Der unermüdliche Önologe im Weinberg des Humors hat wieder einen Knallerjahrgang produziert, mit feiner Nase, voller Dröhnung und superlangem Abgang.

Jürgen von der Lippe hatte in den 80er und 90er Jahren seine größte Fernsehzeit. Er moderierte Quotenhits wie "So isses", "Donnerlippchen" und "Geld oder Liebe". Vor 35 Jahren hatte er mit dem Lied "Guten Morgen, liebe Sorgen" einen großen Hit. Hierfür erhielt der Künstler 1987 unter anderem eine Goldene Schallplatte. Von der Lippe wurde im Verlauf seiner Karriere mit zahlreichen weiteren Preisen, zum Beispiel für sein Lebenswerk, Comedy und Moderation ausgezeichnet. Das Glossenbuch "Sex ist wie Mehl" stand im vergangenen Jahr unter anderem auf der Spiegel-Bestsellerliste und belegte den ersten Platz der "Hörbuch-Halbjahrescharts".

An die Leser werden jeweils drei Mal zwei Karten für die inszenierte Lesung von Jürgen von der Lippe am Mittwoch, 8. November, um 20 Uhr in der Stadthalle verlost. Wer an der Verlosung teilnehmen will, muss nur folgende Frage beantworten: In welchem Jahr ist von der Lippe geboren?

Schicken Sie uns Ihre Antworten bis Freitag, 3. Oktober, um 12 Uhr per E-Mail an red-eberbach@rnz.de oder redaktion@eberbacher-zeitung.de. Die Gewinner werden in der Print-Ausgabe am Samstag, 4. November, bekannt gegeben.