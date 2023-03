"Kein Kind wird gezwungen, draußen zu sein", betont Beierer, dem es wichtig ist, dass die Kinder ab drei Jahren ernst genommen werden und vieles selbst machen und mitbestimmen dürfen. In der Hütte, die aus historischen Gründen kein Bauwagen ist, lagern Spiele und Bücher, auch Mal- und Bastelmaterial ist reichlich vorhanden. Jedes der aktuell 18 Kinder hat eine kleine Kiste mit seinem Namen, in der es private Sachen aufbewahren kann. Es ist gemütlich, aber auf Dauer doch ein bisschen eng.

Die sind längst draußen und ziehen ihre verschiedenen Pullis und Jacken schichtenweise nach dem Zwiebelprinzip an. Die monatelangen Wetterkapriolen stören sie heute nur beim Anziehen, Handschuhe und Mütze nerven Jonah ein bisschen. Blöd ist heftiger Regen, aber in diesem Waldkindergarten gibt es viele Möglichkeiten, Schutz vor den prasselnden Tropfen zu finden. "Den Kindern ist das Wetter ziemlich egal", sagt Beierer und zuckt mit den Schultern. Er würde aber sofort statt der Wetterkapriolen den Frühling begrüßen: "Der Winter kann jetzt mal gehen!"

Es ist – noch – Winter, früh morgens hat es noch geschneit, doch jetzt um zehn Uhr scheint die Sonne bei blauem Himmel. Aber es ist kalt. Die Kinder haben in der Hütte gefrühstückt, in der ein Infrarotstrahler für Wärme sorgt. Lukas Beierer, Leiter des Waldkindergartens vom Verein Postillion e.V., wartet schon seit Monaten auf Schutzgitter für den Holzofen: "Mit Holz zu heizen hat so eine schöne mollige Wärme, aber bis heute sind die Gitter nicht lieferbar, und ohne Schutz ist es mir zu gefährlich für die Kinder!".

Eberbach. Wer den Waldkindergarten am Ohrsberg in Eberbach betritt, fühlt sich trotz der relativen Nähe zur Stadt sofort in der Natur. Vogelstimmen, die in der Stadt so nicht zu hören sind, vereinen sich zu einem Konzert, das irgendwie glücklich macht und heiter stimmt. Durchatmen und den Stress auf den Straßen, den Lärm der Stadt, die Hektik von der Arbeit – alles kann man hier loslassen.

Von Carmen Oesterreich

Draußen ist es für die Kinder sowieso am schönsten. Das merkt man, wenn sie eine selbst gebaute Rutsche aus einem aufgeschnittenen PVC-Kanalrohr runterrutschen oder wie Lukas und Jonah den Berg hinauf zum Verstecken spielen, Rumklettern oder auch zu ruhigeren Spielen verschwinden. Eine Gruppe ist mit Selina Lang, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, völlig im Wald verschwunden.

Jasmin Lauter, Beierers Stellvertreterin, gibt den Kindern Anregungen. Jeden Monat berichten die Erzieher in einem Newsletter von den Highlights. "Darüber freuen sich die Eltern riesig", sagen beide. Die Vögel zwitschern zwischendurch, während sich der Himmel wieder zu zieht. Sie können an von den Kindern gepflegten Stationen fressen und baden.

Dieser Waldkindergarten hat den Vorteil, dass auf dem Gelände früher ein Vogelpark war - deswegen auch eine Hütte und kein Bauwagen. Auch eine Toilette gibt es in einem kleinen separaten Steinhaus. An der Wasserstation neben der Hütte gießen sich die Kinder gegenseitig zum Händewaschen das fließende Wasser über die Haut, und die Hängematte am Eingang, die Beierer aus alten Feuerwehrschläuchen gewebt hat, lädt zum Entspannen ein, wenn man mal Ruhe haben will.

Die Kinder rutschen auf einem PVC-Rohr, gestiftet von einem Vater, den Hang hinunter. Im Hintergrund sieht man die alten, nun anders genutzten, Volieren. Foto: Carmen Oesterreich

Manche Volieren stehen noch und bieten Schutz bei Regen oder zu starkem Sonnenschein: mit Sandkasten, Kletterboot (auch selbst gebaut!), Steinhaufen, Musik-, Back- und Spielstationen – alles ist kindgerecht angelegt und beeindruckt durch die Vielfalt an Möglichkeiten, zu spielen, sich zu bewegen und immer wieder Neues zu entwickeln und zu entdecken. Lilly, Elif und Emilian kehren Laub zu einem Haufen zusammen, um dann reinzuspringen und später eine kleine "Blätterschlacht" anzuzetteln. Was passiert, regeln sie untereinander.

Übers Jahr gibt es 22 Schließtage, erklärt Beierer. Die Halbtagseinrichtung ist jeden Werktag von 7.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Bis 8.30 Uhr sollten alle Kinder da sein, ab 13 Uhr können sie abgeholt werden. So gibt es einen Rhythmus und genügend Zeit miteinander. Auf der Website des Trägers www.postillion.org findet man viele Informationen und ein sehr lesenswertes pädagogisches Konzept zum Waldkindergarten.

,,Der Waki ist mein Baby", sagt Lukas Beierer. Der Erzieher hat ihn von Anfang an, seit April 2020, mit aufgebaut. Vieles gründet auf seinen Ideen und seiner Lust, zu handwerken. Gelegentlich bittet er Eltern oder Freunde vom Fußballverein um Hilfe. Zusammen haben sie ein Plateau angelegt, damit die Kinder auch eine ebene Spielfläche haben. Sogar die Wege sind mit alten Feuerwehrschläuchen abgesteckt. Treppen sind mit Holzpfählen markiert und Brettern gestützt, in der Nähe ist ein Seil zum Hochhangeln, die Sitzgruppe besteht aus Baumstümpfen – alles so, dass man quasi von selbst das Recyclen und die Natur schätzen lernt.

Prompt kontert Beierer: "Oftmals sehen sich Waldkindergärten mit dem Vorurteil konfrontiert, dass dies nur etwas für Familien sei, denen die Natur besonders am Herzen liegt. Nee, die Kids sind wie alle anderen auch, und ihre Eltern finden es einfach gut, dass sie sich hier viel bewegen können und draußen sind." Dennoch gibt es eine Warteliste, die genauso wie bei allen anderen Kindergärten der Stadt im engen Austausch mit Robin Uhrig, Sachgebietsleiter für Schulen, Sport und Kinderbetreuung der Stadt Eberbach, geführt wird. Bevor jeweils das Kindergartenjahr beginnt, treffen sich die Kita-Leiterinnen mit Uhrig und besprechen, wie die Kinder am besten auf die Kindergärten verteilt werden können.

"Ich denke, wir haben uns einen superguten Ruf erarbeitet", erklärt Beierer, "auch viele Lehrkräfte, die sich hier umsehen oder unsere Kinder kennenlernen, sind begeistert von der etwas anderen Art des Kindergartens. Im vergangenen Jahr legten wir natürlich auch großen Wert auf die Vorschularbeit und die entsprechende Vorbereitung der Kinder auf die Schule." Doch Beierer weiß: "Jeder Waki hat durch seine Lage, Erreichbarkeit, durch die baulichen Voraussetzungen und das Personal jeweils seinen eigenen Charme. Unser Plus ist das Wasser."

Zum Kindergartenjahr 23/24 soll im Herbst ein zweiter Waldkindergarten in Eberbach am Arboretum entstehen. Einen weiteren des Vereins Postillion gibt es bereits in Hirschhorn. In Oberzent-Beerfelden hat gerade der städtische Waldkindergarten Meisennest mit begeisterten Eltern, Erzieherinnen und Gästen sein "Einjähriges" gefeiert.

Auch Lukas Beierer und Jasmin Lauter wirken entspannt und haben definitiv Spaß am Job. "Ich bereue keine Minute, die ich hier bin" , sagt Beierer, "ich fühle mich hier genau richtig, kann so ein bisschen mein eigenes Ding im Waki machen und mich dennoch regelmäßig mit Kolleginnen austauschen und Fortbildungen besuchen. Was ich hier an Menschlichkeit, Wertschätzung, Vertrauen in meine Arbeit erlebe, hält mich hier. Ich bin sehr glücklich hier", sagt Lukas Beierer, blickt zu den schweren grauen Wolken und meint schmunzelnd: "Jetzt könnte echt der Frühling kommen".