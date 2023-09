Eberbach. Bereits seit einigen Jahren versorgt die NetCom BW als Netzbetreiber des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar in Eberbachs Innenstadt, dem Gewerbegebiet Nord und Pleutersbach rund 300 Haushalte mit schnellem Internet. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, plant die EnBW-Tochter zusätzlich dazu nun, die Versorgung mit gigabitfähigen Anschlüssen im Stadtgebiet in Eigenregie weiter zu verbessern. Im Rahmen eines dreigliedrigen Ausbauprojekts sollen dabei in Eberbach sowie in den beiden Stadtteilen Neckarwimmersbach und Rockenau bis zu 3510 weitere Haushalte direkt an das unternehmenseigene Highspeed-Netz angebunden werden.

Erstmals vorgestellt wurden die Pläne der NetCom BW bereits im letzten Jahr im Gemeinderat. Bei den Gremienmitgliedern, die später auch für die Ausarbeitung eines Kooperationsvertrags mit dem Telekommunikationsunternehmen stimmten, stieß das Vorhaben schon damals auf große Unterstützung und Zustimmung. In den vergangenen Monaten arbeitete man daher gemeinsam an der vertraglichen Grundlage für die künftige Zusammenarbeit rund um das Projekt.

Zur offiziellen Unterzeichnung der finalen Version dieser Vereinbarung trafen sich beide Parteien nun im Rathaus der Stadt – die NetCom BW vertreten durch Jochen Schmid, Prokurist und Leiter Geschäftsentwicklung, die Stadt Eberbach vertreten durch Bürgermeister Peter Reichert. Letzterer zeigte sich erfreut über die zukunftsweisende Zusammenarbeit: "Sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag wird ein schneller Internetzugang immer wichtiger. Daher ist das Vorantreiben des Breitbandausbaus gerade mit Blick auf die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt eine zentrale Aufgabe. Die heutige Vereinbarung stellt vor diesem Hintergrund eine weitere wichtige Etappe in der Digitalisierung von Eberbach dar und freut uns deshalb natürlich sehr."

Auch bei der EnBW-Tochter zeigt man sich sehr glücklich über die Vertiefung der Zusammenarbeit: "Unser Ziel ist es, möglichst viele Haushalte in Eberbach mit zukunftsfähigen Glasfaserhausanschlüssen auszustatten und dadurch die Breitbandversorgung in der Region weiter zu verbessern. Damit dies gelingen kann, setzen wir auch weiterhin auf eine konstruktive und vertrauensvolle Partnerschaft mit der Stadtverwaltung Eberbach. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit heute noch einmal vertiefen konnten."

Auf dem weiteren Weg zum Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes in Eberbach wird die NetCom BW im Stadtgebiet ab dem kommenden Jahr mit der Vorvermarktung ihrer Glasfaserprodukte beginnen. Da die tatsächliche Umsetzung des Vorhabens aus Gründen der Wirtschaftlichkeit an das Erreichen einer Auftragsquote von 40 Prozent geknüpft wurde, sollen in dieser Phase möglichst viele Gebäudeeigentümer von der Beauftragung eines Glasfaserhausanschlusses überzeugt werden.

Eine Anbindung an ihr Highspeed-Netz bietet die NetCom BW allen Anwohnerinnen und Anwohnern vor Ort bis zu einer Anschlusslänge von 15 Metern kostenlos an. Einzige Bedingung ist die Buchung eines Dienstes mit einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten.

Sofern sich mindestens 1260 der 3510 Haushalte für die Beauftragung eines Anschlusses entscheiden, wird nach dem Abschluss der Vorvermarktung die aktive Umsetzung des Projekts beginnen. Im Zuge umfangreicher tiefbaulicher Maßnahmen werden hierbei alle beauftragten Anschlüsse realisiert und die zur Datenübertragung notwendige Technik installiert.

Die Fertigstellung des Ausbaus erfolgt sukzessive und soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Spätestens ab diesem Zeitpunkt können sich Bürgerinnen und Bürger in Eberbach nach der Inbetriebnahme des Glasfasernetzes beim Surfen im Internet auf Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s freuen.

Info: Informationen unter https://www.netcom-bw.de/. Fragen können unter https://www.netcom-bw.de/privatkunden/kontaktformular an die Mitarbeiter der NetCom BW gerichtet werden.