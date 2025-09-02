Geschichtsstunde mit Rundumblick beim letzten "Turmtreff mit dem Förster"
Es war Hubert Richters letzte Führung: Der Förster erzählte Wissenswertes über den Wald, die Staufergeschichte, alte Berufe im Niederwald und spannende Anekdoten aus der Stadt.
Von Uta Förster
Eberbach. Zum finalen "Turmtreff mit dem Förster" versammelten sich am vergangenen Mittwoch noch einmal 33 interessierte Besucher auf dem Ohrsbergturm.
Von dort oben bietet sich den Besuchern ein wunderschöner Rundumblick über Eberbach. Und genau diesen nutzte Förster Hubert Richter, um innerhalb von 60 Minuten über die Entstehung von Eberbach, die
