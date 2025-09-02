Dienstag, 02. September 2025

Plus Eberbach

Geschichtsstunde mit Rundumblick beim letzten "Turmtreff mit dem Förster"

Es war Hubert Richters letzte Führung: Der Förster erzählte Wissenswertes über den Wald, die Staufergeschichte, alte Berufe im Niederwald und spannende Anekdoten aus der Stadt.

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Dicht gedrängt lauschen die Besucher des „Turmtreff mit dem Förster“ Hubert Richters Ausführungen. Dieser weiß nicht nur über den Wald, sondern auch die Historie von Stadt und Region allerlei zu berichten. Foto: Uta Förster

Von Uta Förster

Eberbach. Zum finalen "Turmtreff mit dem Förster" versammelten sich am vergangenen Mittwoch noch einmal 33 interessierte Besucher auf dem Ohrsbergturm.

Von dort oben bietet sich den Besuchern ein wunderschöner Rundumblick über Eberbach. Und genau diesen nutzte Förster Hubert Richter, um innerhalb von 60 Minuten über die Entstehung von Eberbach, die

