Wer bereits Beschwerden hat oder beim Toilettengang Veränderungen registriert, sollte sich umgehend untersuchen lassen: "In diesem Fall kann man sich an das Sekretariat der GRN-Klinik wenden", erklärt Nitsche; für normale Vorsorge-Untersuchungen sind die niedergelassenen Proktologen zuständig.

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebs-Erkrankung. Etwa sechs Prozent der Bevölkerung erkranken daran, das sind in Deutschland jedes Jahr an die 60.000 Menschen. Es ist die zweithäufigste Krebserkrankung. Aber: "Darmkrebs ist vermeidbar!", sagt Nitsche. Denn es sei die einzige Krebsart, für die es eine zuverlässige Vorsorge-Untersuchung gibt, mit der man erkennen kann, ob eine Erkrankung droht, ob sie noch bevor oder ob sie gerade entsteht.

Eberbach. Der junge Mann ist knapp 30 Jahre alt, Vater von zwei kleinen Kindern. Er sieht gut aus, arbeitet erfolgreich an seiner Karriere als junger Wissenschaftler, seinen Familiennamen kennt so ziemlich jeder. Er führt ein Leben wie aus einem Märchen. Aber nicht alle Märchen enden gut. Der Mann ist Felix Burda, und er ist "zu früh" gestorben. Er könnte noch leben, hätte man seinen Darmkrebs rechtzeitig erkannt.

Von Elisabeth Murr-Brück

Seine Geschichte erzählt Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie an der GRN-Klinik Eberbach. Im gut besuchten Pfarrsaal von St. Nepomuk informiert er, zusammen mit seinem Kollegen Dr. Thorsten Löffler, stellvertretender Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, zum Thema Darmkrebs.

In den allermeisten Fällen entwickelt sich der Krebs aus zunächst gutartigen Darmpolypen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Sie machen keine Beschwerden. Entdeckt man sie bei einer Darmspiegelung, werden sie direkt entfernt – und damit auch das Erkrankungsrisiko.

Alternative Untersuchungsmethoden wie die virtuelle und die Kapsel-Endoskopie erreichen bislang noch nicht die gleiche, zuverlässige Aussagekraft, vor allem flache Polypen seien damit nicht immer erkennbar, sagt Nitsche: "Gerade die sind aber richtig gefährlich."

Wenn sich zeigt, dass da tatsächlich etwas ist, sei ein weiterer Termin nötig, mit allem, was dazu gehört. Der unangenehmste Teil, die Darmreinigung im Vorfeld, muss dann noch einmal gemacht werden. Für die Dauer der Untersuchung werden die Patienten in einen leichten Dämmerschlaf versetzt. Manche sagen danach, sie hätten schon lange nicht mehr so gut geschlafen. Nicht lange genug, habe einmal ein Patient bedauert, der dabei vom Lottosechser träumte und punktgenau aufwachte, bevor er den Gewinn abholen konnte. Darmkrebs wächst vergleichsweise langsam. Sogar erste Metastasen können erfolgreich behandelt werden. In der wöchentlichen Tumorkonferenz wird die für den jeweiligen Patienten individuell beste Vorgehensweise erarbeitet. Das Operationsverfahren ist abhängig von der Lage des Tumors. Die Besonderheiten und möglichen Vorgehensweisen erklärt Thorsten Löffler.

Eine spezielle Herausforderung stellt die Operation des Enddarms dar. Dieser letzte Darmabschnitt befindet sich im trichterförmigen Becken in unmittelbarer Nähe von Blase, Harnleiter, Schließmuskel und Nervenbahnen. Im Vorfeld einer Operation kann eine Radio-Chemo-Therapie nötig sein, auch, um die Funktion des Schließmuskels zu erhalten. Ein dauerhaft künstlicher Darm-Ausgang ist heute nur noch in Ausnahmefällen nötig, erklärt Löffler. Als zeitlich begrenzte Maßnahmen lassen sich damit aber Komplikationen in der ersten Phase nach dem Eingriff weitgehend vermeiden. Wird der Tumor früh entdeckt und ist dieser allenfalls mittelgroß, kann er über die so genannte "Schlüsselloch-Operation" entfernt werden. Im Zweifel aber entscheidet sich Löffler noch für den klassischen Bauchschnitt: "Sicherheit geht vor Schönheit."

Als begünstigende Ursachen kommen die üblichen Verdächtigen infrage: Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel, Übergewicht, Umweltgifte. Vorbeugend gilt vor allem ein hoher Anteil von Ballaststoffen in der Ernährung. Auch genetische Faktoren spielen eine Rolle.

In den meisten Fällen ist Darmkrebs eine Erkrankung des fortgeschrittenen Lebensalters. Gibt es in der Familie – auch in weiterer Verwandtschaft – Fälle von Darmkrebs, können auch junge Menschen betroffen sein, wie im Fall Felix Burda. Als er wusste, dass er den Kampf gegen den Krebs verlieren würde, wollte er, dass sein Tod anderen das Leben retten sollte. Der Stiftung mit seinem Namen ist es zu verdanken, dass in Deutschland alle gesetzlich Versicherten ab dem 50. Lebensjahr schriftlich eine Einladung zur Darmkrebs-Früherkennung erhalten.

So wichtig wie die Vorsorge ist eine sorgfältige Nachsorge, betont Löffler. Vor allem die Kontrolluntersuchungen liegen in der Verantwortung der Patienten. Informationen darüber finden sich übersichtlich in Tabellenform im Internet.

"Wenn wir mit dieser Veranstaltung auch nur ein paar Menschen für die Vorsorge-Untersuchung gewinnen können, hat sie sich bereits gelohnt", sagt Bernhard Nitsche. Für die Besucher hatte sie wieder den Mehrwert, dass sie im Anschluss mit den Fach-Medizinern in aller Ausführlichkeit besprechen konnten, was sie immer schon wissen wollten.