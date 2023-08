Eberbach. (pol) Nach dem Festwochenende des 86. Kuckucksmarkts zieht das Polizeipräsidium Mannheim eine erste Bilanz. Der Polizei zufolge war es eine überwiegend friedlich verlaufende Veranstaltung. Einige Straftaten blieben allerdings nicht aus.

Von Freitag bis Sonntag mussten die Beamten dreimal wegen Körperverletzung einschreiten und ebenfalls dreimal wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

Eine Person leistete Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, eine weitere muss mit den Konsequenzen einer Beleidigung rechnen. Zudem musste die Polizei zwei Fälle von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen aufnehmen, zudem wurde eine Verkehrsunfallflucht geahndet.

Mehreren Festbesuchern wurden aufgrund deren Verhalten Platzverweise ausgesprochen.

Auch das Wetter sorgte ein kleineres Problem: Der Regen hatte den Boden der Ausfahrt eines Parkplatzes so aufgeweicht, dass der Bauhof Eberbach diesen durch Split wieder befahrbar machen musste.

Da es nicht genug Parkplätze in der Nähe des Festgeländes gab, werden Besucher gebeten, auf die Park+Ride-Parkplätze in der Innenstadt auszuweichen. Von hier aus konnte man mit Sonderbussen sowie – wenn sie fährt – der Fähre auf das Festgelände "In der Au" gelangen.

Die Polizei sprach trotz aller Vorfälle von einer überwiegend ausgelassenen und friedlichen Stimmung unter den Besuchern.