Eberbach. (coe) Nach der "School´s Out"-Party, bei der am Samstag die DJs Lude, Tungsten und Steve B bis 22 Uhr im Freibad für Stimmung sorgen, öffnet dieses am Sonntag, 21. Juli, erst um 10 Uhr. Die zuständigen Städtischen Dienste Eberbach freuen sich über jeden, der zur Feier kommt und auch sonst gerne "im schönen Freibad" Schwimmen geht.

Sie haben aber auch Verständnis für die Nutzung privater Pools. Daniel Rupp, Abteilungsleiter für die Wasserversorgung, bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Füllung privater Pools wegen des plötzlich hohen Wasserverbrauchs angekündigt werden sollte: "Bei nicht angemeldeten Poolfüllungen müssen wir auf Rohrbruchsuche gehen."

Das koste Zeit, die für andere Arbeiten dann fehle. "Im Durchschnitt braucht das gesamte Gebiet Eberbach circa 2450 Kubikmeter Wasser am Tag. Der Spitzenbedarf an sehr heißen Tagen liegt ungefähr bei 2600 Kubikmeter am Tag."

Sowohl die langanhaltenden Niederschläge als auch die Hitze beeinflussen die Wasserqualität. Während gerade wegen der Trübungen der Rohwässer die Au-Brunnen in Betrieb sind und das Wasser gechlort wird, wird bei andauernder Hitze durch Spülungen und Belüftungen in den Hochbehältern versucht, Keime zu vermeiden und das Wasser kühl zu halten.