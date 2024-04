Eberbach. (swe) Der Frühling kommt und die städtischen Vorbereitungen für die Freibadsaison sind in vollem Gange. In diesem Jahr ist geplant, das Freibad am Mittwoch, 15. Mai, um 7 Uhr zu öffnen. Die Sauna wird in der Freibadsaison bis Mitte August immer dienstags (Damen) und mittwochs (gemischt) von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein.

Im Hallenbad kann am Sonntag, 5. Mai, das letzte Mal geschwommen werden, danach geht es in die Sommerpause.

Der Saisonkartenvorverkauf startet im Online-Verkauf am 1. Mai und geht bis zum 7. Mai. Den Online-Shop findet man unter www.stadtwerke-eberbach.de. Für Kunden ohne Internetzugang wird der Vorverkauf am 6. Mai von 8 bis 13 Uhr und am 7. Mai von 11.30 bis 18.30 Uhr im Hallenbad Eberbach angeboten. Der Vorverkaufsrabatt beträgt 10 Prozent.

Eintrittskarten können in der Saison 2024 online auf der Internetseite und per Barverkauf am Eingang im Freibad erworben werden. Die Öffnungszeiten und Preise findet man auf der Seite der Stadtwerke und per Aushang am Eingang des Badezentrums.

Der Kioskbetrieb ist wie im vergangenen Jahr geplant. Das Angebot umfasst Getränke, Snacks und Eis.