Von Peter Bayer

Eberbach. Ein "gigantisches Programm", so Bürgermeister Peter Reichert, wartet am Wochenende 10. bis 12. Mai auf die Besucher beim Fest der Vereine, dem "Eberbacher Frühling". Auf fünf Bühnen gibt es über 30 Mal Livemusik, dazu halten die Vereine nicht nur wieder ein kulinarisches Angebot bereit, sondern auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

Eröffnet wird der inzwischen bereits 43. Eberbacher Frühling am Freitag, 10. Mai, um 18.30 Uhr mit dem Frühlingsliedersingen auf dem Alten Markt. Den Taktstock schwingt wieder Dr. Almut Rumstadt für die Katholische Pfarrkapelle. Nur ein paar Meter weiter erfolgt um 19.30 Uhr auf dem Neuen Markt der Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Reichert.

Anschließend gibt es auf den fünf Bühnen – Alter Markt, Neuer Markt, Lindenplatz, Leopoldsplatz und Bahnhofsplatz – Livemusik. Auf den Plätzen und in den Straßen der Altstadt können sich die Besucherinnen und Besucher niederlassen, essen und trinken. Die Bewirtung übernehmen auf dem Leopoldsplatz die Adlerfreunde Eberbach, die Handballgesellschaft, der Skiclub Grummer Stegge und der Eberbacher Sport Club.

In der Bahnhofstraße Ost ist der Dartclub Eberbach vertreten, in der Bahnhofstraße das Depot 15/7. Auf dem Neuen Markt bewirten die KG Kuckuck und die SG Rockenau die Gäste.

Am Samstag bieten rund 140 junge Unternehmerinnen und Unternehmen auf dem Kinder-Flohmarkt ihre Waren an. 20 bis 30 mehr als sonst, freuen sich Tobias Soldner und Bernhard Walter vom Ressort Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) bei der Programmvorstellung. Offizieller Beginn ist um 13.30 Uhr. Alles, was im Kinderzimmer keinen Platz oder keine Verwendung mehr findet, darf hier zu Geld gemacht werden. Veräußert werden dürfen aber nur Kindersachen, kein Ramsch oder Trödel.

Doch für Klein und Groß ist am Nachmittag noch mehr geboten. Auf dem Thononplatz wird Ballonkünstlerin Kunigunde zwischen 13 und 17 Uhr den Kleinen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. "Klick-Klack" heißt es von 15 bis 18 Uhr im Ephratahof am Pulverturm. Bei Großbrett- und Bewegungsspielen kann die Faszination alter und neuer Kinderspiele erlebt werden.

Zum "Tag der offenen Freiräume" lädt die Stadt von 13 bis 15 Uhr ein. Es besteht die Gelegenheit, die Freiräume in der Kellereistraße 19 und 23, der Hauptstraße 7 sowie am Neuen Markt 13 zu erkunden und sich über die Möglichkeiten von Coworking, Besprechungen, Repair-Café, Werkstatt, Workshops und Ausstellungen zu informieren. In jedem Freiraum ist ein Ansprechpartner vor Ort.

Wie schon im vorigen Jahr findet von 13.30 bis 17 Uhr auf dem Leopoldsplatz der Gaudikindernachmittag statt. Jeder der vier dort vertretenen Vereine hat eine Station, an welcher vereinsbezogene Wettbewerbsspiele angeboten werden. Nach zweimaligem Durchlaufen aller Stationen erhält jedes Kind eine kleine Überraschung.

Neu in diesem Jahr ist die "Rollende Kinderturn-Welt" von 13 bis 18 Uhr im Schulhof der Dr.-Weiß-Schule. Das tierische Bewegungsmobil der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg lädt Klein und Groß dazu ein, die Freude an und die Vielseitigkeit der Bewegung zu entdecken.

Die tierischen Begleiter – Eichhörnchen Emily, Biene Bea, Maus Milo, Frosch Frieda, Maulwurf Matti und Spinne Samira – begeistern die ganze Familie. Vor Ort unterstützt der Turnverein die Aktion. Die Jugend wird ab 17 Uhr bei der "Frischlingsparty – Die Eberbacher Kinderdisco – den Neuen Markt in Beschlag nehmen. Neben fetziger Kindermusik gibt es auch tolle Spiele.

Der Sonntag beginnt bereits um 11 Uhr mit dem Frühschoppen auf dem Leopoldsplatz mit dem "Musikverein Waldwimmersbach", dem Neuen Markt mit der "Stadtkapelle Buchen" und dem Alten Markt mit den "Red Hot Dixie Devils". Beim "Verkaufsoffenen Sonntag" präsentieren die Eberbacher Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr Spezialitäten und Sonderangebote. In dieser Zeit ist Ballonkünstlerin Kunigunde wieder auf dem Thononplatz. Unter dem Motto "Samba und Einkaufen" werden die rund 20 Trommler der "Sambanditos" durch die Innenstadt ziehen und als Walking Act südamerikanische Lebensfreude vermitteln. Von 14 bis 17 Uhr heißt es im Ephratahof wieder "Klick-Klack".

Das Museum der Stadt Eberbach und das Küferei-Museum im Pfarrhof haben sowohl am Samstag wie auch am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Naturparkzentrum Neckartal-Odenwald im Thalheim’schen Haus hat am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und lädt ein zur Sonderausstellung "Wildbienen – Wanderausstellungen vom Verband der Imker im Kreis St. Wendel". Der Eintritt ist jeweils frei.

Auf dem Leopoldsplatz heißt es wieder "Bullriding". Von 13.30 bis 16.30 Uhr kann jeder sein Glück versuchen, so lange wie möglich auf dem Bullen zu bleiben. Unterteilt in Männer, Frauen und Kinder winkt den Besten ein kleiner Preis. Ab 15 Uhr präsentieren die SG Rockenau und die KG Kuckuck auf dem Neuen Markt ein abwechslungsreiches Sonderprogramm. Von 17 bis 18.30 Uhr gibt es dann noch einmal die Kinderdisco "Frischlingsparty".

Um möglichst viele Besucherinnen und Besucher ins Stauferstädtchen zu locken, wurde und wird im Umkreis von 20 bis 25 Kilometer kräftig die Werbetrommel für das Frühlingsfest gerührt. Allein 35000 Flyer werden verteilt, davon 5000 in Eberbach. "Für die Vereine ist das Fest immer wieder eine Herausforderung. Viele Mitglieder nehmen Urlaub, um zu helfen. Schließlich machen die Einnahmen an diesem Wochenende nicht selten einen Großteil des jährlichen Budgets aus.

Während des Frühlingsfestes kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr. So ist die Friedrichstraße ab der Einfahrt B37 von Freitag, 10 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, gesperrt, ebenfalls die Friedrich-Ebert-Straße ab dem Kreuzungsbereich Luisenstraße. Die Umleitung zum Bahnhof erfolgt über die Luisenstraße im Begegnungsverkehr.

Am Samstag und Sonntag wird die Bushaltestelle des Regionalverkehrs in die Itterstraße verlegt, der Bahnhofsplatz wird nicht angefahren. Die Haltestelle Stadthalle wird während der Zeit des Festes nicht angefahren. Der Wochenmarkt wird am Samstag wie gewohnt in den gesperrten Bereich der Friedrich-Ebert-Straße verlegt.