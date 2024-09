Eberbach. (by) Der Eberbacher Gemeinderat hat am Donnerstag in einer dreistündigen Sondersitzung gegen die Stimmen der AGL entschieden, den geplanten Ersatzneubau des Hallenbads zu verschieben. Grund ist die deutliche Verschlechterung der Haushaltslage der Stadt.

Nach maximal zwei Jahren soll ein erneuter Beschluss zur Fortführung des Projekts erfolgen. Die Verwaltung wurde beauftragt schnellstmöglich gemeinsam mit Gemeinderat, Betreibern und Fachplanern alle Möglichkeiten zum Erhalt eines ganzjährigen Badebetriebs zu erörtern.

Im Mai 2021 hatte der Gemeinderat dem Beschluss für den Ersatzneubau zugestimmt, die damalige Kostenberechnung lag bei 8,6 Millionen Euro. Inzwischen haben sich diese auf 16,2 Millionen Euro fast verdoppelt. Die Zurückstellung könnte zudem den Verlust von fest zugesagten Zuschüssen in Höhe von 4,1 Millionen Euro bedeuten. Das bestehende Hallenbad und das Freibad sollen weiterhin – solange dies möglich ist – betrieben werden. Eine zuverlässige Prognose über die Restnutzungsdauer sei nach Aussage der Verwaltung aber nicht möglich.