Eintauchen ins Reich der Fledermäuse
Von Mai bis August lässt sich in der Kapelle Ersheim ein besonderes Naturschauspiel beobachten: der nächtliche Flug der Fledermäuse.
Von David Neuweiler
Hirschhorn. Bis zu 2000 Tiere finden in den Sommermonaten Unterschlupf in der alten Kapelle. Förster Rüdiger Dehn gewährt spannende Einblicke in die Biologie und das Leben dieser faszinierenden, aber oft missverstandenen Nachtflieger.
Schon zu Beginn wird klar: Fledermaus ist nicht gleich Fledermaus. "Weltweit gibt es rund 1400 Arten. In
