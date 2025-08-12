Dienstag, 12. August 2025

Plus Eberbach

Eintauchen ins Reich der Fledermäuse

Von Mai bis August lässt sich in der Kapelle Ersheim ein besonderes Naturschauspiel beobachten: der nächtliche Flug der Fledermäuse.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Die alte Kapelle in Ersheim beherbergt in den Sommermonaten bis zu 2000 Fledermäuse. Foto: David Neuweiler

Von David Neuweiler

Hirschhorn. Bis zu 2000 Tiere finden in den Sommermonaten Unterschlupf in der alten Kapelle. Förster Rüdiger Dehn gewährt spannende Einblicke in die Biologie und das Leben dieser faszinierenden, aber oft missverstandenen Nachtflieger.

Schon zu Beginn wird klar: Fledermaus ist nicht gleich Fledermaus. "Weltweit gibt es rund 1400 Arten. In

