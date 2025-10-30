Donnerstag, 30. Oktober 2025

zurück
Plus Eberbach

Duschen in Mehrzweckhalle wegen Legionellen verboten

Bei der Untersuchung der Trinkwassernetze wurde dort eine erhöhte Belastung des Warmwassers festgestellt.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 8 Sekunden
Die Dr.-Weiß-Schule in Eberbach. Archiv-Foto: Peter Bayer

Von Carmen Oesterreich

Eberbach. In der Mehrzweckhalle der Dr. Weiß-Schule ist wegen überschrittener Legionellenwerte das Duschen weiterhin verboten. "Bei der routinemäßigen Untersuchung der Trinkwassernetze in den öffentlichen Gebäuden wurde dort eine erhöhte Belastung des Warmwassers mit Legionellen festgestellt", bestätigt Christian Berres, Pressesprecher der Stadt auf

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.