Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Eine kaputte Leitung, die selbstständig wenigstens notdürftig eine Umleitung baut und so den Betrieb aufrecht erhält, wäre bei Geräten ein Traum. Unser Körper kann das, Voraussetzung ist allerdings ein sachgerechter Betrieb. Die technische Konstruktion wurde über Jahrmillionen dafür optimiert, dass wir uns viel und schnell bewegen, wenn das nötig ist und uns regenerieren, wenn es nichts zu tun gibt; eine Konzentration auf die Strecke Garage – Kühlschrank – Sofa war nach der Vertreibung aus dem Paradies nicht vorgesehen.

Damit alles richtig funktioniert, sollten wir unsere Betriebsdaten im Auge haben: Blutzucker, Blutfette, vor allem Blutdruck lassen sich beeinflussen. Oft aber bleiben hohe Werte unerkannt. Sie sind ein Hochrisikofaktor für schwerste Ereignisse: Schlaganfall, Herzinfarkt, Nierenschäden. Wie durch Sport das Ergebnis einer Reparatur von Herzkranzgefäßen im laufenden Betrieb aussieht, zeigte Eberbachs Sport-Kardiologe Dr. Daniel Herzenstiel beim Patienten-Seminar der GRN-Klinik Eberbach im Saal von St. Nepomuk am Beispiel eines Patienten mit Vorderwand-Infarkt: Durch Trainingsreize hatten sich neue Gefäße gebildet und so etwas wie einen natürlichen Beipass geschaffen. Schon regelmäßige Bewegung im Alltag zeigt Wirkung: Gartenarbeit, Stehen auf einem Bein, eine Abfolge von wenigen vorgegebenen Übungen.

Mehr bringt mehr, Luft nach oben ist, so lange die Luft für eine lockere Unterhaltung reicht. Wer nach Jahren ohne Sport wieder einsteigen möchte, sollte vorher zum Arzt-Check. Jedoch nichts erzwingen, nach einem Infekt ein paar Tage pausieren und bedenken, dass zu hohe Belastung anfälliger für einen Infekt macht.

Dr. Jan Voegele, Prof. Dr. Grigorios Korosoglou und Dr. Daniel Herzenstiel klären auf (v.l.). Foto: Elisabeth Murr-Brück

Wer je eine Nierenkolik erlebt hat, wird diesen Schmerz nie mehr vergessen, sagt Urologie-Chefarzt Dr. Jan Voegele. Dazu kann es kommen, wenn Harnsteine verhindern, dass der Urin abfließt. Ein Hinweis auf eine Steinproblematik können Schmerzen im Unterbauch sein, aber auch Verstopfung, Übelkeit, Kreislaufbeschwerden und Blut im Urin – das manchmal nur über Teststreifen nachweisbar ist. Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland haben Harnsteine – häufig als Folge von zu wenig Bewegung.

Für Diagnose und Behandlung empfiehlt sich das Steinzentrum, das in die Urologie-Abteilung der GRN-Klinik integriert ist. Eine kurze Computertomographie zeigt, ob der Versuch, den Nierenstein mit Hilfe von Medikamenten natürlich auszuleiten, lohnt. "Die Strahlenbelastung ist dabei minimal", sagt Voegele. Je größer der Stein und je höher er in den Harnwegen ist, desto wahrscheinlicher ist eine Operation. Dafür gibt es unterschiedliche Verfahren. Kaum noch angewendet wird die Stoßwellentherapie, bei der die Steine per Ultraschall zertrümmert werden, weil dabei häufig mehrere Durchgänge nötig sind.

Die Rezidivrate von Harnsteinen ist hoch. Wer schon welche hatte, sollte sich regelmäßig untersuchen lassen. Als Haupt-Risikofaktoren für deren Entstehung gelten zu wenig Bewegung und zu geringe Trinkmengen. Empfohlen wird, am Tag etwa zwei Liter neutrale Getränke (Wasser) zu trinken. Ob man genug getrunken hat, zeigt der Urin: Er ist dann farblos bis sehr hell.

"Er fühlt sich an wie ein Elefant auf der Brust: Schmerz, Luftnot, Todesangst." So beschreibt Kardiologie-Chefarzt Professor Grigorios Korosoglou den Herzinfarkt, wie ihn besonders häufig Männer erleben. Auslöser ist ein verstopftes Herzkranzgefäß. Ohne Blutzufuhr wird der Herzmuskel nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Jetzt kommt es auf jede Minute an. Und wieder ist es der Lebensstil, der dazu führt, dass sich an den Gefäßwänden Ablagerungen ("Plaques") bilden. Wenn sie durch den Blutstrom abgerissen werden, entsteht ein Pfropf, der das Gefäß verschließt. Das kann überall im Körper passieren. Weil Plaques die Gefäße verengen, fließt das Blut langsamer. Am Herzen kann sich das unter anderem an typischen Angina-Pectoris-Beschwerden zeigen, die besonders bei Belastung und Kälte auftreten. Bei verengten Bein-Arterien müssen die Betroffenen immer häufiger stehen bleiben ("Schaufensterkrankheit"). Auch Männer mit Erektionsproblemen haben später häufig Herzprobleme.

Die GRN-Klinik Eberbach verfügt über ein Katheterlabor für eine sehr präzise Diagnose und individuell optimierte Behandlung. Das Standard-Verfahren, die Kontrastmitteluntersuchung und Aufdehnung mit einem Ballonkatheter und nachfolgender Gefäßstabilisierung durch einen so genannten Stent ist wenig belastend und wird meist ambulant durchgeführt.

Sind die Gefäße sehr stark verkalkt, funktioniert das nicht mehr oder es wäre zu riskant. Ein seit langem bewährtes und schonendes Verfahren ist für Korosoglou dann die Rotablation, bei der ein winziger Bohrkopf den Kalk weg fräst und zugleich absaugt. "Mit diesem Verfahren bei etwa 800 Patienten in Eberbach und Weinheim dürften wir weltweit die meiste Erfahrung haben", schätzt er. Als effektiv und sehr schonend gilt auch das Zerstören der Verkalkungen mittels Ultraschall (Lithotripsie). Die Methode eignet sich auch sehr gut zum Absaugen von Thromben.