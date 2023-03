Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Ein Publikumsmagnet am kommenden Aktionswochenende mit Food-Days, Handwerker-Infotag, Auto-und Radausstellung und verkaufsoffenem Sonntag werden am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, der traditionelle Ostermarkt des Lions-Clubs Eberbach in der Stadthalle sowie der Ostermarkt gleich nebenan in der Galerie ARTgerecht des Vereins KunstWerk sein.

Juliane Kehm mit „Holzente“, Ingrid Wrede und Brigitte Bohrmann vom Verein KunstWerk dekorieren die Galerie ARTgerecht für den Ostermarkt im Hinterhof neben der Stadthalle. Foto: coe

Unter dem Motto"Mit neuen Ideen in den Frühling" präsentieren an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr im Saal und auf der Empore der Stadthalle mehr als 60 Aussteller kreatives Kunsthandwerk. Manche Aussteller werden laut einer Mitteilung des Lions-Clubs zum ersten Mal in Eberbach ihre Schatztruhen öffnen und für Abwechslung und neuen Schwung sorgen.

Handbemalte Ostereier, Holzarbeiten, Schmuck und Mineralien, Naturseifen, Schokoladespezialitäten, Mode aus Seide, Wolle oder Leder, Stofftiere und Porzellanpuppen, kreative Kleidung und Taschen, Töpfer- und Korbwaren; es soll viel Kunsthandwerk aus den verschiedenen handwerklichen Bereichen zu entdecken sein.

Der Markt soll nicht nur zum Anschauen und Kaufen, sondern auch zum Nach- und Mitmachen anregen. Die Besucher können sich Anregungen und Ideen für ihre eigene Bastelwerkstatt holen, wenn sie den Handwerkern über die Schulter schauen oder mit ihnen ins Gespräch kommen. Für die Bewirtung mit Getränken, kleinen Snacks, warmen und kalten Speisen, Kaffee und leckerem Kuchen wird der Lions-Club Eberbach sorgen. In der Kaffee-Ecke kann man an bereitgestellten Tischen und Bänken Platz nehmen, sich ausruhen und miteinander ins Gespräch kommen.

Der Erlös des Ostermarkts in der Stadthalle kommt laut Lions-Club-Info gemeinnützigen Zwecken in Eberbach und Umgebung zugute.

Berndt Vogel stellt seine Kunst „Grün für die Seele“ in der Galerie ARTgerecht aus. Foto: coe

So ist es auch in der Galerie ARTgerecht beim Verein KunstWerk, die gegenwärtig Schutz und Ablenkung Suchende aus der Ukraine unterstützen. Regelmäßig kommen Kinder und Frauen zum Austausch und Werken in die Galerie. Schon 2015, so erzählt Juliane Kehm, 1. Vorsitzende des Vereins, habe sie sich sehr um die damaligen Migranten gekümmert. "Manche kommen heute noch bei mir vorbei", sagt sie erfreut.

Gemeinsam mit Brigitte Bohrmann ...