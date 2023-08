Von Alissa de Robillard

Eberbach. Zum Sommer gehören nicht nur Sonnenschein und hohe Temperaturen, sondern auch der Gang in die Eisdiele. Doch was passiert eigentlich, wenn der Strom ausfällt oder noch teurer wird, als er ohnehin schon ist?

Gerade im vergangenen Monat musste das Eiscafé Venezia um seine Ware bangen, als nachmittags plötzlich alle Lichter ausgingen. Ohne Strom fängt das Eis natürlich an zu schmelzen: "Nach ungefähr zwei Stunden ohne Kühlung muss ich das Eis aus gesundheitlichen Gründen wegschmeißen", sagt Sebastiano Dell’Acqua, vom Eiscafé Venezia.

"Ich weiß ja nicht, welche Bakterien sich auf das Eis gesetzt haben." Das ist bei 23 Eissorten ganz schön viel Eis – und vor allem Geld – das auf dem Müll landet.

Doch das Risiko beim erneuten Einfrieren der angetauten Ware sei einfach zu groß. Wird die Kühlkette unterbrochen, ist die Mischung aus Milch, Zucker und Sahne ein guter Nährboden für Bakterien – im schlimmsten Fall sogar Salmonellen.

Die Wichtigkeit einer konstanten und zuverlässigen Stromversorgung ist nicht zu leugnen. Nicht nur zum Kühlen des Eises, sondern auch für dessen Herstellung ist Strom unabdingbar. Ebenso für das Gerät, in dem Schlagsahne gemacht wird, die Kaffeemaschine und die Getränkekühlschränke.

Wenn der Strom ausfällt, bricht das gesamte Sortiment weg. Die Eisdiele macht nicht nur kein Geschäft, sondern verliert viel Geld. "Zum Glück musste ich dieses Szenario in meinen 23 Jahren der Selbstständigkeit noch nicht erleben", so Dell’Acqua. Er sei kein Typ, der schnell panisch wird, aber so eine Situation könne einem kleinen Betrieb schon das Genick brechen. Vor allem bei den derzeit hohen Fixkosten.

Eine mögliche Lösung wäre eine PV-Anlage auf dem Dach des Hauses. "Das ist noch kein konkreter Plan, aber zumindest eine Idee" berichtet der Inhaber. "Für die Unabhängigkeit vom Stromnetz und als finanzielle Entlastung würde sich das langfristig bestimmt lohnen." Denn mit dem Preis für Strom steigen zusätzlich die Kosten für Zutaten, Transport und Personal. Das wirke sich natürlich auf den Preis pro Kugel aus.

Seit Beginn des Jahres kostet die Kugel Eis 1,50 Euro. Damit liegt der Preis laut Statista im unteren Mittelfeld. Ein Grund warum die Eisdiele die hohen Strompreise gut abfangen könne, ist, wie Dell’Acqua sagt, dass das Venezia ein Familienbetrieb ist.

"Natürlich zahlen wir uns Löhne aus. Aber das Geld bleibt in der Familie." Rund acht Familienmitglieder arbeiten in den beiden Venezia Eisdielen. "Dadurch haben wir auch keinen Personalmangel und können uns immer gegenseitig aushelfen", sagt der Chef. Zusammen mit seinem Bruder führt er die beiden einzigen Eiscafés in der Altstadt.

Rund 45 Kilogramm, also ungefähr 500 Kugeln am Tag verkauft das Venezia alleine über die Theke. Dafür wird das Eis täglich frisch gemacht. Um Strom zu sparen und energieeffizient zu produzieren, hat sich die Familie eine neue Eismaschine angeschafft.

In etwa fünfzehn Minuten wird die Milch im oberen Teil pasteurisiert und im unteren Teil wieder gefroren. Dennoch würden für die Herstellung des Eises zwei Mitarbeitende gebraucht. Meist kümmern sich die Brüder Dell’Acqua selbst darum, doch gerade am Wochenende unterstützt eine Teilzeitangestellte das Duo in der Handwerkskunst des Eismachens.

Jeweils fünf Kilogramm Eis passen in die einzelnen Kanister der Kühltheke. Strom zu sparen versucht der Inhaber auch bei der Vitrine. Sie ist in zwei Elemente unterteilt, die jeweils einzeln an- und ausgeschalten werden können. "Nach der Hauptsaison zum Beispiel reduzieren wir die Eissorten und befüllen nur noch eine Theke mit unseren Klassikern", so Dell’Acqua. Dadurch können die Leute auch im Oktober oder November noch Eis essen. Der Betrieb bleibt aber nicht auf den hohen Stromkosten oder Bergen von Eis sitzen. Gleiches gilt für die Zeit nach der Winterpause.

Sein Sortiment auch im Sommer zu reduzieren, um Stromkosten zu sparen, kommt für Dell’Acqua nicht in Frage. "Mehr Eis bedeutet mehr Kundschaft". Außerdem sei sein hausgemachtes Eis weit über die Stadtgrenzen von Eberbach hinaus bekannt. "Die Qualität ist mein Geschäft", so der Inhaber.

Trotz der ganzen Umstände ist er aber zufrieden. Man müsse sich eben immer etwas neues einfallen lassen – das war schon in der Corona-Pandemie so. Da lieferte das Venezia Eis aus, um über Wasser zu bleiben. Ob nun Solarstrom vom Dach oder Eis an die Haustür, die Brüder seien zuversichtlich.

Nicht außer Acht zu lassen ist die Tatsache, dass das Venezia Eiscafé in der Altstadt die Monopolstellung hat. Fehlende Konkurrenz ist gut fürs Geschäft und das selbst gemachten Pistazien-Pesto Spaghettieis überzeugt auch den letzten Eisskeptiker.