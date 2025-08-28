Eberbach. (sde) Bei einer routinemäßigen Beprobung des Wassernetzes in Brombach wurde ein coliformer Keim festgestellt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde deshalb eine höhere Chlorierung des Wassernetzes festgelegt.

Die Chlorwerte im Trinkwasser werden täglich von Mitarbeitern der Städtischen Dienste Eberbach (SDE) kontrolliert. Sie liegen bei Werten bis zu 0,2 mg/l. Eine sensorische Wahrnehmung des Chlors ist nicht auszuschließen, für die Gesundheit sei dies unbedenklich. Informationen gibt es unter www.stadtwerke-eberbach.de und der Telefonnummer 06271/92090.