Eberbach

Coli-Keim im Wasser in Brombach

Deshalb wurde einmal mehr eine höhere Chlorierung des Wassernetzes festgelegt.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 17:00 Uhr 17 Sekunden
Trinkwasser läuft aus einem Wasserhahn. Foto: Felix Kästle/dpa

Eberbach. (sde) Bei einer routinemäßigen Beprobung des Wassernetzes in Brombach wurde ein coliformer Keim festgestellt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde deshalb eine höhere Chlorierung des Wassernetzes festgelegt.

Die Chlorwerte im Trinkwasser werden täglich von Mitarbeitern der Städtischen Dienste Eberbach (SDE) kontrolliert. Sie liegen bei Werten bis zu 0,2 mg/l. Eine sensorische Wahrnehmung des Chlors ist nicht auszuschließen, für die Gesundheit sei dies unbedenklich. Informationen gibt es unter www.stadtwerke-eberbach.de und der Telefonnummer 06271/92090.

