Bauwagen des Waldkindergartens wird verkauft

Das familientherapeutische Zentrum kauft ihn zum Restbuchwert. Der Betrieb war eingestellt worden.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 26 Sekunden
Ein Bild vergangener Tage: der Bauwagen im Arboretum. Foto: Bayer

Eberbach. (by) Der Bauwagen des Waldkindergartens am Arboretum wird zum aktuellen Restbuchwert von 64.580 Euro verkauft. Das hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Aufgrund fehlender Nachfrage war der Betrieb des Waldkindergartens am Arboretum im Mai in Abstimmung mit dem Betreiber eingestellt worden. Ziel war es danach, den Bauwagen

