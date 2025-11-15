Eberbach. (by) Der Bauwagen des Waldkindergartens am Arboretum wird zum aktuellen Restbuchwert von 64.580 Euro verkauft. Das hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Aufgrund fehlender Nachfrage war der Betrieb des Waldkindergartens am Arboretum im Mai in Abstimmung mit dem Betreiber eingestellt worden. Ziel war es danach, den Bauwagen