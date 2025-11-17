Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die Planungen zur Windkraft in der Metropolregion, Verband Rhein-Neckar, gehen in die nächste Runde. Auch für zwei sogenannte Vorrangflächen in Eberbach sind Vorentscheidungen getroffen.

Eine Fläche liegt im Osten der Stadtgemarkung an der Grenze zu Mudau und ist vom Gemeinderat der Stauferstadt durchgewinkt worden. Die Bevölkerung hat