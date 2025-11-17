Auf dem Hebert wird es für Windräder eng
Stadt und Land wollen acht Windräder auf ihren Waldgeländen bauen lassen. Doch die Vorrangfläche wird knapper als beantragt.
Von Rainer Hofmeyer
Eberbach. Die Planungen zur Windkraft in der Metropolregion, Verband Rhein-Neckar, gehen in die nächste Runde. Auch für zwei sogenannte Vorrangflächen in Eberbach sind Vorentscheidungen getroffen.
Eine Fläche liegt im Osten der Stadtgemarkung an der Grenze zu Mudau und ist vom Gemeinderat der Stauferstadt durchgewinkt worden. Die Bevölkerung hat