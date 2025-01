Eberbach. (F.F.) Die Eberbacher KG Kuckuck startet in die heiße Phase der Fastnachtskampagne 2024/2025. Während die vielen Aktiven aktuell noch intensiv für die drei Prunksitzungen trainieren und proben, laufen parallel dazu auch schon die Vorbereitungen für den großen Eberbacher Fastnachtsumzug am Fastnachtsdienstag, in diesem Jahr der 4. März, auf Hochtouren.

Der Zug beginnt