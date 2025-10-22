Als alle Juden nach Gurs weggebracht wurden
Am 22. Oktober 1940 wurden sechzehn Eberbacher Juden nach Südfrankreich deportiert. Nur drei überlebten die NS-Zeit.
Von Rainer Hofmeyer
Eberbach. Es gibt einiges auseinanderzuhalten: Das französische Lager Gurs in den Pyrenäen und die Vernichtungslager der SS, vornehmlich im Osten. Vor jetzt 85 Jahren, am 22. Oktober 1940 ließen die beiden Reichsstatthalter Robert Wagner und Josef Bürckel insgesamt 6504 Juden mit sieben Sonderzügen aus Baden und zwei aus der Saarpfalz nach Gurs