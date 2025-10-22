Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es gibt einiges auseinanderzuhalten: Das französische Lager Gurs in den Pyrenäen und die Vernichtungslager der SS, vornehmlich im Osten. Vor jetzt 85 Jahren, am 22. Oktober 1940 ließen die beiden Reichsstatthalter Robert Wagner und Josef Bürckel insgesamt 6504 Juden mit sieben Sonderzügen aus Baden und zwei aus der Saarpfalz nach Gurs