Eberbach. (MD) Am Samstag ist (vorerst) Schluss: Nach rund drei Jahrzehnten am Standort Neuer Weg schließt die Aldi-Filiale. Das bisherige Gebäude soll komplett abgerissen und auf demselben Gelände ein Neubau errichtet werden. Die Pläne dazu gab es schon vor geraumer Zeit.

Der künftige Markt soll über eine größere Verkaufsfläche verfügen. Die Fertigstellung ist laut Aushang in der Filiale für Ende dieses Jahres geplant.

Die Anfänge des Discounters in Eberbach waren in den Siebzigerjahren in einem überschaubaren Laden in der Friedrichstraße, in dem sich heute ein Drogeriemarkt befindet.

Eine Presseanfrage zu dem Neubauvorhaben ließ Aldi Süd bislang unbeantwortet.