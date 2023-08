Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Am vergangenen Samstag fand, im dritten Jahr in Folge, das gemeinsame Stand-up Paddeln (SUP) für Kinder und Jugendlichen des St. Paulusheim statt. Dazu eingeladen hatte der Jugenddienst des Rotary Clubs Eberbach.

In den Morgenstunden gewitterte es noch und goss wie aus Kübeln. Rechtzeitig gegen 10 Uhr hörte der Regen aber auf. Die Temperaturen waren durchaus angenehm und die Sonne schaute durch die Wolken. Pünktlich traf die erste Gruppe Jugendlicher zusammen mit ihren Betreuern am Kanuclubhaus ein.

Die Vertreter des Rotary Clubs Udo Backfisch, Thorsten Leidreiter und Isabell Herbold waren schon mit dem Aufbauenbeschäftigt. Zusätzliche Unterstützung erhielten sie von zwei Mitgliedern aus dem Rotary Clubs Heidelberg. Alexander Hack, professioneller SUP Trainer und Inhaber von "Team Erlebnisse", hatte sich sofort bereit erklärt, die Kinder und Jugendlichen an diesem Tag zu coachen und seine Boards entsprechend zur Verfügung zu stellen.

Erste Anweisungen folgten, Schwimmwesten wurden verteilt und schon ging es aufs Wasser. Die Anlegestelle am Kanuclubhaus bietet für den ersten Aufstieg aufs Board die besten Voraussetzungen. Innerhalb kurzer Zeit standen alle sechs Jugendlichen der ersten Gruppe auf den Boards. Zusammen mit dem Trainer und einem der anwesenden Rettungsschwimmer paddelten sie auf den Neckar.

Bei dem Versuch, die Balance zu halten, fiel der eine oder andere am Anfang noch ins Wasser, da keiner der Teilnehmer vorab SUP-Erfahrungen hatten. Daher war die Freude bei allen groß, es dennoch geschafft zu haben und der Stolz stand ihnen ins Gesicht geschrieben. "Es ist uns immer eine große Freude hier zu sein und die Kids dabei zu beobachten, wie sie ihre Grenzen und Ängste überwinden. Wir wollen hier den Kindern die Möglichkeit geben, Freude am SUP zu haben", so Barbara Conradi vom St. Paulusheim.

"Gerade solche freizeit- und erlebnispädagogischen Angebote sind für die Entwicklung und Förderung der Einzelnen sehr wichtig" In verschiedene Altersgruppen eingeteilt, trauten sich noch einige Kinder ins und aufs Wasser. Alternativ gab es im Clubhaus Spiele sowie eine Mal- und Bastelaktionen für die Kleineren.

Der Rotary Club wolle an der jährlichen Veranstaltung festhalten, so Thorsten Leidreiter. "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, diese Aktion durchzuführen. Wir sehen den Erfolg und die Freude in den Augen der Kids, die teilweise aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Hier dürfen sie eine kurze Auszeit von ihrem Alltag erleben."

Eine Woche zuvor begrüßten die Organisatoren an gleicher Stelle Kinder aus dem Kinderheim Leimen, die ebenfalls in den Genuss dieser kleinen Auszeit kommen durften. Die Veranstalter bedanken sich beim Kanuclub Eberbach für die Bereitstellung des Clubhauses und bei allen weiteren Unterstützern.