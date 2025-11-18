Eberbach. (pm/red) Bald ist die Eberbacher Hauptstraße wieder um ein Geschäft reicher: Die AVR Kommunal eröffnet nämlich pünktlich zum Beginn der Adventszeit den neuen Gebrauchtwaren-Laden "zweite sahne zwo".

Damit bringt sie ihr Gebrauchtwaren-Konzept nun auch nach Eberbach. Am Samstag, 29. November, um 12 Uhr öffnet der neue Laden in der Hauptstraße 4 erstmals seine Türen.

Nach dem erfolgreichen Start des Gebrauchtwaren-Kaufhauses "zweite sahne" in Dossenheim folgt nun die "kleine Schwester" in der Eberbacher Innenstadt. Der neue Laden bietet Interessierten ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment aus gut erhaltenen Kleinmöbeln, Haushaltswaren, Dekoartikeln, Spielwaren, Leuchten und Upcycling-Produkten. Das Motto: alles Secondhand, alles nachhaltig.

"Mit der ‚zweiten sahne zwo‘ erweitern wir unser Engagement für Abfallvermeidung und Ressourcenschonung nun auch in Eberbach", erklärt Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal AöR. "So machen wir nachhaltiges Einkaufen mitten in der Stadt erlebbar und schaffen gleichzeitig einen Beitrag zu gelebter Kreislaufwirtschaft im Rhein-Neckar-Kreis."

Die Resonanz auf die "zweite sahne" in Dossenheim sei überwältigend, so Deschner. "Mit der ‚zweite sahne zwo‘ möchten wir noch mehr Menschen erreichen, die Freude am Stöbern haben und dabei bewusst auf Ressourcenschonung setzen."

Offiziell wird der neue Laden am 29. November eröffnet. Zum Stöbern und Entdecken sind alle Interessierten zwischen 12 und 15 Uhr eingeladen. Ab Dezember ist das Geschäft immer dienstags und donnerstags jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Annahme von Gebrauchtwaren ist in der "zweiten sahne zwo" jedoch nicht möglich.