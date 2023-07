Eberbach. (momo/red) 55 Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr am Hohenstaufen-Gymnasium das Abitur bestanden. Der Notendurchschnitt lag dabei bei starken 2,1. In den mündlichen Abiturprüfungen vergangenen Donnerstag und Freitag wurde in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Gemeinschaftskunde, Mathematik, Physik, Biologie und Sport geprüft. Mit herausragenden Ergebnissen und der Note 1,0 glänzten Nils Stößel (865 Punkte) und Tom Backfisch (829 Punkte). Ebenso fabelhafte Leistungen zeigten mit der Gesamtnote von 1,1 Kim Götz (822 Punkte), Maik Scherer (811 Punkte), Paula Gärtner (808 Punkte) und Elisa Enger (808 Punkte).

Bestanden haben aus Eberbach: Maja Amelia Adolph, Yasin Akdeniz, Samira Alaeddine (Rockenau), David Backfisch, Tom Backfisch, David Belcu, Mia Biedermann (Rockenau), Emilia Bode, Laura Czeppel, Karl Galmbacher, Valentina Heil, Aylin Hornischer, Marie Jäger, Emily Kämmler, Lars Krumnow (Pleutersbach), Julian Lemberger, Robin Lemberger (Rockenau), Julian Manuel Link, Lukas Müller, Emelie Münch (Friedrichsdorf), Saskia Rosenzweig, Selina Schwab, David Stankiewicz, Nayeli Swarat, Myriam Tewes, Josip Vranjes, Anna Walter, Jule Wäsch (Rockenau), Lena Wolz; aus Waldbrunn: Selina Ammerbacher (Strümpfelbrunn), Dominik Böhle (Strümpfelbrunn), Carolin Ihrig (Oberdielbach), Hannah Jakob (Strümpfelbrunn), Lina Kircher (Mülben), Luisa Leitner (Weisbach), Maik Scherer (Oberdielbach), Claire Stelzer (Waldkatzenbach), Arzu Syuleymanova (Oberdielbach), Jonas Veith (Strümpfelbrunn), Stella Wagner (Moosbrunn), Florian Wäsch (Waldkatzenbach), Hannah Wäsch (Waldkatzenbach), Jana Zimmermann (Strümpfelbrunn); aus Hirschhorn: Elisa Enger, Kim Götz, Erik Schmidt, Luise Wernet (Langenthal); aus Schönbrunn: Leonie Ader (Schwanheim), Leon Dörflinger, Paula Gärtner (Haag), Jason Heiß (Haag), Finn Seisler (Schwanheim); aus Neckargerach: Diana Schneider; aus Ladenburg: Elisa Kopp und aus Zwingenberg: Nils Stößel.