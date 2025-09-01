Als Florian Silbereisen "Johannes aus Osterburken" ankündigte
"Wichtig für die ganze Welt": Johannes Schmid ließ im Ersten eine große Frage aufklären. "Ich fand mich ganz gut".
Von Dominik Rechner
Osterburken. "Ich bin Johannes, zwölf Jahre alt, und meine Frage ist wichtig für die ganze Welt." Nach gut 24 Minuten beginnt der große Auftritt von "Johannes aus Osterburken in Baden-Württemberg", wie ihn Moderator Florian Silbereisen in "Die große Maus-Show" am Samstagabend im Ersten vorstellt.{element}
Der Zwölfjährige will wissen, was
